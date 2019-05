Sampaoli será julgado nesta segunda por expulsão em Vasco x Santos

O técnico Jorge Sampaoli vai desfalcar a delegação do Santos no retorno para o litoral paulista nesta segunda-feira. De Maceió, onde o time empatou sem gols com o CSA, no domingo, o treinador vai direto para o Rio de Janeiro, onde será julgado a partir das 11 horas desta segunda pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (SJTD).

Ele será julgado por conta da expulsão no jogo contra o Vasco, no dia 24 de abril, pela partida da volta da quarta fase da Copa do Brasil. Em São Januário, o treinador abusou das reclamações e acabou sendo expulso pela primeira vez desde que chegou ao clube santista.

O próprio Sampaoli admitira a responsabilidade pela exclusão. "Foi minha responsabilidade. A partida estava muito intensa e eu fui expulso merecidamente", declarada, na época.

Se condenado, o treinador pode perder os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro. Os jogos de ida e volta estão marcados para os dias 15 de maio (no Independência) e 6 de junho (Vila Belmiro).

No Rio de Janeiro, Sampaoli não vai atrapalhar a reapresentação do Santos porque o elenco só voltará aos trabalhos na quarta-feira. Na segunda e na terça, o grupo receberá folga porque não terá jogos no meio de semana.

O próximo compromisso é diante do Vasco, no Pacaembu, no domingo, às 16 horas, pela quarta rodada do Brasileirão.