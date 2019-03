Sampaoli será julgado por discussão com Zago e pode perder reta final do Paulista

A confusão envolvendo membros da comissão técnica de Santos e Red Bull Brasil ao fim do jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista pode causar problemas a Jorge Sampaoli. O treinador argentino foi denunciado pelo incidente e será julgado na próxima segunda-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP).

Após o triunfo santista por 2 a 0, Sampaoli e Antônio Carlos Zago, o técnico do Red Bull Brasil, discutiram na saída do campo e, inclusive, precisaram ser contidos na área próxima ao túnel do estádio do Pacaembu. E o treinador do time campineiro também será julgado.

O TJD-SP explicou que Sampaoli, assim como Zago, foi indiciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): "Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código".

A pena prevista para esse tipo de infração varia de um a seis jogos. Isso significa que embora Sampaoli esteja liberado para comandar o Santos no duelo de ida das semifinais do Paulistão, no fim de semana, poderá até mesmo perder o restante da competição.

O Santos também enfrentará outros dois julgamentos na sessão de segunda-feira do TJD-SP. Expulso na derrota por 4 a 0 para o Botafogo, em Ribeirão Preto, pela rodada final da primeira fase, o zagueiro Lucas Veríssimo está indiciado em artigo que prevê pena de um a três jogos de gancho, sendo que ele já cumpriu suspensão automática.

Já o próprio clube enfrentará julgamento pelo atraso de dois minutos para entrar em campo no duelo com o Red Bull, realizado no Pacaembu. A punição nesse caso é uma multa, que pode chegar a até R$ 1 mil por minuto.