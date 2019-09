Sampaoli tem de lidar com 5 desfalques na próxima rodada contra o Athletico-PR

Aliviado após o final do jejum de vitórias de sua equipe diante da Chapecoense na noite de sábado, o técnico do Santos, o argentino Jorge Sampaoli, já sabe que terá de trabalhar para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro sem contar com praticamente meio time. Serão cinco os desfalques contra o Athletico-PR, em partida a ser disputada no próximo domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

No jogo, válido pela 18.ª rodada da competição, ficarão de fora o lateral-esquerdo Jorge, o atacante venezuelano Soteldo (além disso tomou o terceiro amarelo na partida em Chapecó), o zagueiro colombiano Felipe Aguilar e o atacante paraguaio Derlis González, convocados para amistosos de suas respectivas seleções, além do lateral-direito Victor Ferraz, suspenso.

O próximo jogo diante da equipe paranaense é fundamental para o time da Baixada Santista, uma vez que o compromisso seguinte será diante do Flamengo, adversário direto na luta pelo título nacional, e há a necessidade de chegar em pé de igualdade ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no próximo dia 14.

Assim, na volta aos treinos nesta segunda-feira no CT Rei Pelé, em Santos, um dos atletas que deve começar a ser preparado para a partida é Felipe Jonatan. Ele já foi substituto de Jorge, que esteve suspenso, no 1 a 0 em Santa Catarina e, depois da partida, comentou sobre as oportunidades que vem tendo.

"Tenho que trabalhar muito, melhorar cada vez mais. O Jorge é titular, é um cara exemplar. Estou tentando melhorar, fazendo outras funções", analisou o lateral-esquerdo, que também vem atuando com Jorge Sampaoli no meio de campo. Foi dele o passe que originou a jogada de Soteldo pela esquerda que acabou concluída com gol contra do zagueiro Gum e deu a vitória aos santistas em Chapecó (SC).

A boa notícia para a equipe da Vila Belmiro para a próxima rodada é que contará com o retorno do atacante Marinho, que, suspenso, não pôde jogar neste final de semana pela equipe.