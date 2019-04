Sampaoli vê estilo fortalecido mesmo com queda: 'Não trairei essa forma de jogar'

"Essa é a versão do Santos que nos deixa esperançosos". Foi assim que o técnico Jorge Sampaoli buscou dar um conforto ao torcedor do clube, ao mesmo tempo em que exibiu satisfação com a postura do time em campo, após a eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista, determinada com a derrota por 7 a 6 nos pênaltis para o Corinthians, após triunfo por 1 a 0 nos tempo regulamentar do duelo realizado no estádio do Pacaembu na noite de segunda-feira.

Contratado pelo Santos após o fim da temporada 2018, Sampaoli tem implementado um estilo de jogo marcado pela ofensividade e pela valorização da posse de bola. O time tem exibido alguma oscilação, tanto que caiu na primeira fase da Copa Sul-Americana, mas o treinador está satisfeito com o trabalho que tem desenvolvido. E prometeu que o time vai sempre propor o jogo sob o seu comando.

"Sempre estive agradecido a todo mundo de Santos. Por mais que eu seja um estrangeiro, me senti muito bem desde que cheguei. Estou seguro e prometo que nunca vou trair essa forma de jogar, nunca vou jogar de outra forma que não seja a que jogamos hoje. Isso é o que venho propondo com esse grupo e esse clube", afirmou.

Sampaoli também aproveitou para agradecer o empenho dos jogadores do Santos e a entrega que tem visto na tentativa de implementação da sua filosofia. Mas apontou preocupação para que o trauma da queda nas semifinais do Paulistão não afete psicologicamente o desempenho dos jogadores visando a sequência da temporada.

"Estou encontrando jogadores que estão esperançosos com essa forma de jogar, estamos tentando aprofundar. Tomara que esse resultado não nos faça cair, porque temos que nos preparar para o Brasileirão. Temos que ter valentia, capacidade, segurança e convicção para jogar desta forma em qualquer lugar", comentou.

Fora do Paulistão, o Santos voltará a jogar nesta quinta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. Vai ser o jogo de volta diante do Atlético Goianiense, na Vila Belmiro. Na ida, o time de Goiás venceu por 1 a 0. Assim, a equipe precisa de um triunfo por dois gols de diferença para se classificar sem nova disputa de pênaltis.