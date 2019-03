Sampaoli vê justiça em vitória do Santos, mas diz: 'Resultado não é definitivo'

No duelo em que opôs times com ideias de jogo semelhantes, o técnico Jorge Sampaoli viu o seu Santos derrotar o Red Bull Brasil por 2 a 0, no sábado, no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. O argentino ficou satisfeito com o desempenho de seus comandados e considerou justo o resultado, conquistado com gols de Carlos Sánchez e Diego Pituca.

"Esse é um resultado muito bom pela maneira que nós jogamos. Foi justo", analisou o comandante argentino, que, ponderou na sequência, alertando para a dificuldade que espera no segundo duelo. "Não é definitivo. Vamos jogar uma nova partida, contra um adversário complicado, e será tão difícil quanto hoje (sábado)", afirmou.

As duas equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 20 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). A vitória no primeiro duelo deixa o time de Sampaoli com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença.

A estratégia de Sampaoli para triunfar contra a equipe dona da melhor campanha da primeira fase do torneio e que vinha invicta há 10 jogos passou pela pressão intensa na saída de bola do adversário. O Santos cumpriu o plano com muita eficácia, haja vista o fato de o gol que selou o triunfo ter saído a partir de uma roubada de bola de Sánchez.

"O plano da partida era focar em fazer pressão na saída de bola deles. É uma equipe que gosta de jogar com ela. Fizemos uma partida intensa nesse quesito. Tivemos muita verticalidade, aproveitando nossos laterais", explicou o treinador.