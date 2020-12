Sampaoli vê o Atlético-MG com ânimo renovado para encarar o líder São Paulo

O técnico argentino Jorge Sampaoli não teve nem tempo de digerir a vitória do Atlético-MG por 1 a 0 contra o Athletico-PR, neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador já tem o São Paulo na cabeça. Isso porque o clube mineiro encontrará o líder na próxima quarta-feira, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

Na visão do treinador, o triunfo deste sábado deixa o time com o ânimo renovado para o duelo direto contra o primeiro colocado da competição. "Nós dá ânimo, otimismo e segurança para enfrentar uma partida difícil na quarta-feira. Teremos pouco tempo de preparação, mas iremos nos preparar para essa partida tão importante", afirmou.

Sampaoli aproveitou para destacar o primeiro tempo realizado pelo Atlético-MG. O clube alvinegro dominou os paranaenses, chegou a desperdiçar um pênalti, cobrado por Keno e defendido por Santos, mas caiu de produção na reta final. No entanto, conseguiu segurar o resultado e garantir mais três pontos importantes na luta pelo título.

"Uma vitória que a gente precisava porque é um campo complicado, com um gramado diferente. Um jogo difícil, mas a equipe se comportou bem. Ainda que tenha errado o pênalti, seguiu buscando e conseguiu o gol, poderia ter marcado mais. No segundo tempo, infelizmente, não convertemos (mais gols) e terminamos um pouco vendidos no final, até pela necessidade do rival. Mas foi uma partida na qual a equipe ganhou claramente", completou.

O Atlético-MG chegou aos seis jogos sem derrotas no Brasileirão. Não à toa o clube é o vice-líder com 46 pontos, contra 50 do São Paulo, que entra em campo neste domingo diante do Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.