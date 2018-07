Sampdoria anuncia Vincenzo Montella como novo técnico no lugar de Walter Zenga O Sampdoria confirmou neste domingo o acerto com o técnico Vincenzo Montella. O treinador assinou contrato até junho de 2018 e chega para substituir Walter Zenga, que foi demitido após derrota para a Fiorentina por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Italiano.