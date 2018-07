Sampdoria busca empate com a Lazio no fim e respira na luta contra rebaixamento

No confronto realizado no Estádio Olímpico de Roma, os dois times sofreram para criar boas chances de gol no primeiro tempo e as maiores emoções acabaram ficando reservadas para a etapa final. No fim, o certo é que o resultado foi ruim para as duas equipes.

Apoiada por um público modesto, reflexo da má fase vivida pela equipe, a Lazio seguiu pouco inspirada na segunda metade do duelo, mas conseguiu chegar ao primeiro gol aos 32 minutos. Depois de bola rebatida pela zaga após cruzamento de Felipe Anderson, a bola foi alçada à área da esquerda novamente e Matri acertou lindo cabeceio no ângulo direito do goleiro adversário para fazer 1 a 0. A bola ainda bateu na trave antes de entrar na meta.

Felipe Anderson iniciou o confronto no banco de reservas e foi para o jogo depois do intervalo. Matri, por sua vez, havia substituído o alemão Klose pouco antes de balançar as redes. O gol da Lazio, entretanto, foi insuficiente para garantir a vitória, pois Zukanovic acabou fazendo gol de falta nos acréscimos e salvou o time visitante de amargar nova derrota na competição.

Em má fase, a Lazio terá de encarar a líder Inter de Milão, fora de casa, no próximo domingo, pela 17ª rodada do Italiano. Já a Sampdoria receberá o Palermo em seus domínios, no mesmo dia, em busca de novo passo para se afastar mais da zona da degola.