Sampdoria deve dispensar Cassano após discussão

Cassano afirmou que ele recusou o convite por conta da gravidez da sua esposa. Garrone não teria aceitado um pedido de desculpas do jogador no treino de sexta-feira e o clube enviou um telegrama na manhã deste sábado dizendo que ele tinha sido suspenso e que a equipe tinha pedido para encerrar seu contrato.

Se Cassano recusar a rescisão, a Liga Italiana precisará dar um parecer sobre o caso. A punição também ameaça deixar o atacante, de 28 anos, fora da seleção italiana, já que o treinador Cesare Prandelli já disse que não vai chamar jogadores que estão suspensos pelos seus clubes.

Não é a primeira vez que Cassano enfrenta problemas de relacionamento. Ex-técnico da Itália, Marcello Lippi deixou o atacante fora da lista de convocados para a Copa do Mundo da África do Sul porque ele sentia que Cassano era uma má influência no grupo.

Na Roma, ele se desentendeu com os técnicos Fabio Capello e Luigi Delneri antes de ser vendido para o Real Madrid por 5 milhões de euros. No clube espanhol, ele foi criticado por seus maus hábitos alimentadores e foi multado por cada grama acima do seu peso.

Ele finalmente voltou à Itália para jogar pela Sampdoria em agosto de 2007 quando passou a jogar. Cassano citou seu recente casamento como uma das razões para controlar seu temperamento. O próximo jogo da Sampdoria será contra o Cesena, no domingo, fora de casa.