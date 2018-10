Sampdoria e Sassuolo ficam no 0 a 0 e se distanciam dos líderes do Italiano

A Sampdoria recebeu nesta segunda-feira o Sassuolo, em Gênova, pelo encerramento da nona rodada do Campeonato Italiano, e não passou de um empate sem gols. O resultado não foi dos melhores para nenhuma das equipes, que se distanciaram dos primeiros colocados da competição.

Com o empate, a Sampdoria foi a 15 pontos, na quinta colocação, agora a três da Lazio, que está em quarto e fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Sassuolo tem apenas um ponto a menos, mas está três posições atrás, em oitavo, fora da zona que leva à Liga Europa.

O jogo teve poucas emoções, e a Sampdoria viu suas duas melhores chances caírem nos pés de Gregoire Defrel, que atuou por dois anos no Sassuolo, mas ele as desperdiçou. O início do segundo tempo foi atrasado por uma falha no sistema do árbitro de vídeo, que sequer seria utilizado até o fim do confronto.

Na próxima rodada, a Sampdoria encara o Milan, domingo que vem, na casa do adversário. No mesmo dia, o Sassuolo recebe o Bologna em seus domínios.