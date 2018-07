Sampdoria empata em casa e perde a chance de encostar nos líderes do Italiano No encerramento da 10.ª rodada do Campeonato Italiano, nesta quinta-feira, a Sampdoria perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados. Jogando em casa, no estádio Luigi de Ferraris, o time de Gênova ficou no empate com o Empoli por 1 a 1 e segue na zona intermediária da tabela de classificação. O mesmo vale para a equipe da região da Toscana.