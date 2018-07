Sampdoria empata no final e deixa zona de rebaixamento

ROMA - Envolvendo apenas equipes da parte intermediária e de baixo da tabela de classificação, a quarta rodada do Campeonato Italiano foi aberta neste sábado com a realização de três jogos e o grande destaque foi o empate heroico da Sampdoria contra o Cagliari, atuando fora de casa. Com um gol de Lorenzo De Silvestri aos 48 minutos do segundo tempo, o time de Gênova arrancou uma igualdade por 2 a 2 que a ajudou muito na competição.

Com o empate conquistado em Cagliari, a Sampdoria chegou ao seu segundo ponto na temporada e provisoriamente deixa a zona de rebaixamento - está em 17.º lugar. Já a equipe da casa, que até os últimos minutos estava conseguindo atingir as primeiras colocações, ficou na nona posição, com 5 pontos.

Quem também perdeu a chance de chegar nos primeiros lugares da tabela de classificação foi o Livorno. A equipe da região Toscana, recém promovida da segunda divisão, empatou sem gols com o Genoa, em Gênova, e ficou na sexta colocação, com sete pontos. O adversário, com quatro, está em 13.º lugar.

A única vitória do dia aconteceu em Verona, onde o Chievo ganhou de virada da Udinese por 2 a 1. O meia brasileiro Maicosuel, logo a 1 minuto de jogo, abriu o placar para a equipe de Údine, mas Pellissier e Rigoni, ainda no primeiro tempo, marcaram para os mandantes, agora na 14.ª colocação, com quatro pontos. A Udinese é a 12.ª, com a mesma pontuação.