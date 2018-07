Sampdoria fatura clássico e festeja lugar entre os primeiros

Principal surpresa deste início de Campeonato Italiano, a Sampdoria venceu mais uma vez neste domingo e se manteve entre os primeiros da competição. Mesmo fora de casa, a equipe passou pelo Genoa por 1 a 0 no clássico de Gênova, com o gol de Gabbiadini, e manteve a invencibilidade, com três vitórias e dois empates.

O resultado levou a Sampdoria a 11 pontos, na terceira colocação, quatro atrás de Juventus e Roma. Na próxima rodada, domingo, a equipe terá pela frente a Atalanta, desta vez em casa. Por outro lado, o Genoa parou nos cinco pontos, em décimo, e volta a campo também no domingo para pegar o Parma, fora de casa.