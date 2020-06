Sampdoria faz proposta de R$ 26 milhões ao Santos para comprar Lucas Veríssimo

A Sampdoria, da Itália, fez uma proposta ao Santos para comprar o zagueiro Lucas Veríssimo, de 24 anos. A equipe europeia apresentou ao clube da Vila Belmiro o valor de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões). O intuito é conseguir contratar o jogador ainda no meio deste ano para poder contar com o reforço na próxima temporada europeia, que terá início nos próximos meses.

Com problemas financeiros agravados principalmente pela pandemia do novo coronavírus, o Santos deve aceitar a proposta e efetivar a negociação. O clube fez pesadas reduções salariais durante a paralisação para não prejudicar ainda mais as contas. Apesar de Lucas Veríssimo ter sido sondado pelo Atlético-MG, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, a investida dos italianos é mais atrativa, principalmente do ponto de vista financeiro.

O zagueiro é nascido em Jundiaí (SP) e foi revelado nas categorias de base do Santos após ter se destacado anteriormente pelo Linense. No clube da Vila Belmiro, Lucas Veríssimo estreou em 2015, sob o comando de Dorival Junior, e foi promovido ao elenco profissional no ano seguinte. Naquele no, o jogador participou do time que foi campeão paulista ao derrotar na decisão o Osasco Audax.

No ano passado o defensor teve uma longa sequência no time titular sob o comando de Jorge Sampaoli e a partir dessas atuações, despertou a atenção do Sampdoria. A equipe italiana sonha ainda em levar outro jogador santista para Gênova. O atacante Kaio Jorge, de apenas 18 anos, também desperta o interessa do clube.