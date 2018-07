Sampdoria ganha clássico contra o Genoa e segue na briga por vaga na Liga Europa

Jogando como visitante no estádio Luigi Ferraris, a Sampdoria derrotou o rival Genoa por 2 a 0, neste sábado, pela 12.ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória no clássico de Gênova, a equipe chega aos 23 pontos, se consolida na sexta posição da tabela de classificação e segue na zona de classificação para a Liga Europa.

O placar da partida foi aberto pelo meia uruguaio Gastón Ramírez, que marcou aos 24 minutos do primeiro tempo. O veterano atacante Fábio Quagliarella ampliou no final do jogo, com gol aos 39 da segunda etapa.

A derrota deixa o Genoa estacionado na 18.ª posição do Campeonato Italiano. O clube segue na zona de rebaixamento e pode ser ultrapassado pelo Verona, que joga neste domingo contra o Cagliari fora de casa.

Na próxima rodada, a 13.ª, no próximo dia 19 (domingo), a Sampdoria recebe a Juventus, em Gênova. O Genoa enfrentará o Crotone, fora de casa, para tentar iniciar a sua recuperação.

O time da Calábria também jogou neste sábado e bateu o Bologna por 3 a 2, de virada, fora de casa. A equipe de Bolonha saiu na frente com o gol do atacante italiano Simone Verdi, aos 38 minutos da primeira etapa. A partida foi empatada pelo Crotone logo em seguida, com o croata Ante Budimir aos 42.

O Bologna voltou à frente do placar antes do final do primeiro tempo. Nos acréscimos, Verdi marcou de novo. De pênalti, aos 23 minutos do segundo tempo, o atacante italiano Marcelo Trotta empatou novamente para o Crotone. Dois minutos depois, aos 25, Budimir fez seu segundo gol e deu números finais à partida.

Com o resultado, o Crotone chega ao 14.º lugar na tabela de classificação, com 12 pontos, e se afasta da zona de rebaixamento. Com 14 pontos, o Bologna segue estacionado na 12.ª colocação.