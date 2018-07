Sampdoria goleia e enfrentará a Roma na Copa da Itália

Jogando em casa, a Sampdoria marcou dois gols em 20 minutos, com Sansone e Bjarnason. Na segunda etapa, Longo descontou para o Verona, mas Krsticic e o brasileiro Renan deram números finais para os genoveses.

As oitavas de final serão disputadas no dia 9 de janeiro, com destaque para a atual campeã Lazio, que pega o Parma em casa. A Juventus recebe o Avellino, enquanto o Milan duelo com o Spezia. As outras partidas serão: Catania x Siena, Fiorentina x Chievo, Napoli x Atalanta e Udinese x Inter de Milão.