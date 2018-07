Sampdoria goleia em casa e se classifica às oitavas de final da Copa da Itália

Com uma boa campanha no Campeonato Italiano até o momento - é a sexta colocada, dentro da zona de classificação às competições europeias -, a Sampdoria mostrou nesta terça-feira estar mesmo em grande fase ao conseguir uma tranquila classificação às oitavas de final da Copa da Itália. A vaga veio com a vitória por 4 a 1 sobre o Pescara, da segunda divisão, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, em duelo válido pela quarta fase.

Com os gols de Kownacki (duas vezes), Ramirez e Caprari - Benali descontou -, a Sampdoria avançou e agora terá pela frente a Fiorentina nas oitavas de final. O jogo está marcado para o próximo dia 13, uma quarta-feira, no estádio Artemio Francchi, em Florença.

Na mesma chave, em um possível confronto de quartas de final, estão Lazio e o surpreendente Citadella, da segunda divisão, que nesta terça-feira bateu o SPAL, que joga na elite italiana, por 2 a 0, mesmo jogando como visitante. Os gols foram de Konate (contra) e Schenetti. O confronto pelas oitavas contra o rival de Roma será no próximo dia 14, no estádio Olímpico da capital do país.

A rodada desta terça-feira da Copa da Itália reservou outra surpresa. O modesto Pordenone, da terceira divisão, viajou até a Ilha da Sardenha e derrotou o Cagliari, da elite, por 2 a 1. Nas oitavas de final, terá a missão de enfrentar a Internazionale, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, no próximo dia 12.