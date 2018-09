Sampdoria goleia Frosinone por 5 a 0 e entra no G-4 do Campeonato Italiano

Mesmo atuando fora de casa, a Sampdoria não tomou conhecimento do Frosinone ao golear o adversário por 5 a 0, neste sábado, no último confronto do dia pelo Campeonato Italiano. O resultado comprovou o bom momento vivido pela equipe de Gênova, que na rodada anterior da competição havia batido o Napoli por 3 a 0.

Com o novo placar expressivo, a Sampdoria entrou no G-4 da competição, com seis pontos ganhos no quarto lugar, enquanto o Frosinone é o vice-lanterna, com apenas um ponto em quatro partidas disputadas.

Na partida realizada como visitante, o time genovês abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com Quagliarella. Depois, na etapa final, Caprari ampliou aos 2, Defrel balançou as redes por duas vezes, aos 9 e aos 41, e entre estes gols Kownacki também deixou a sua marca, aos 38, em uma cobrança de penalidade.

A goleada também marcou o retorno do costa-riquenho Joel Campbell, contratação do Frosinone, aos gramados depois de o jogador se recuperar de uma lesão no tornozelo. Ex-Arsenal, Betis e Villarreal, ele havia ficado fora da partida anterior e só esteve em campo nos 22 últimos minutos do duelo deste sábado.

Com um jogo a menos do que muitos times por causa do adiamento de um de seus confrontos, a Sampdoria voltará a jogar pelo Italiano já na próxima quarta-feira, contra a Fiorentina, em casa, enquanto o Frosinone buscará reabilitação diante da líder Juventus, no dia 23, novamente atuando como mandante.