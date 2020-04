Sampdoria informa que seus sete jogadores infectados estão curados da covid-19

Os sete jogadores da Sampdoria que testaram positivo para a covid-19 estão curados. O anúncio foi feito nesta quinta em comunicado do time italiano, com sede em Gênova. Os atletas são: Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Fabio DePaoli e Bartosz Bereszynski. Eles foram contaminados no mês passado e fazem parte da equipe principal.

LEIA TAMBÉM > Uefa passa a autorizar que campeonatos nacionais na Europa sejam encerrados

"A UC Sampdoria anuncia que, após realizar os testes exigidos por lei, todos os membros que haviam contraído a covid-19 deram negativo", informou a nota da equipe, que, antes da paralisação do futebol, ocupava a 16.ª colocação no Campeonato Italiano, um ponto à frente do Lecce, equipe que abre a zona de rebaixamento.

O argentino Germán Pezzella, o croata Dusan Vlahovice, o italiano Patrick Cutrone (todos da Fiorentina), assim como Daniele Rugani e o francês Blaise Matuidi, ambos da Juventus, além de Mattia Zazzagni, do Verona, também se recuperaram da doença. O argentino Paulo Dybala, da Juventus, que também deu positivo para o novo coronavírus, continua à espera do exame para certificar que se recuperou, apesar de estar bem há vários dias e sem sintomas.