Sampdoria perde clássico e entra na zona da degola

Com o resultado, a tradicional equipe italiana entrou na zona de rebaixamento do campeonato nacional, com 36 pontos, já que o Lecce, que ocupava a 18.ª colocação, venceu o Napoli por 2 a 1, deixando a zona da degola. O Genoa segue na décima colocação, com 48 pontos.

O Genoa, que não luta por nada nas últimas rodadas do Italiano, saiu em vantagem aos 45 minutos do primeiro tempo, com Floro Flores. No segundo tempo, a Sampdoria voltou melhor e chegou ao empate com Nicola Pozzi, aos 22 minutos. Quando parecia que o empate por 1 a 1 seria o resultado final da partida, Boselli, ex-jogador do Estudiantes, garantiu a vitória, com um gol marcado aos 50 minutos. Ainda deu tempo para Mesto, do Genoa, ser expulso.

Nas últimas duas rodadas, a Sampdoria enfrentará o Palermo, em casa, e a Roma, fora. O clube sofreu este ano com a saída de dois de seus principais jogadores. Cassano foi para o Milan, enquanto Pazzini acertou com a Internazionale.