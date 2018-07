Sampdoria perde em casa e é rebaixada no Italiano

Campeã italiana em 1990/91, a Sampdoria acumula quatro títulos da Copa da Itália e um da Supercopa, além de uma final da Liga dos Campeões, em 1992. O time já tem um rebaixamento no currículo, em 1998/99. Retornou à elite em 2002/03 e agora volta a cair para a Segundona.

Fabio Miccoli e Mauricio Pinilla, no final, marcaram os gols do Palermo. Jonathan Biabiany balançou as redes para a Sampdoria, mas não evitou a derrota. O Palermo chegou aos 56 pontos, na oitava colocação da tabela. Em 18.º, o time de Gênova se juntou aos já rebaixados Brescia e Bari.

Na parte superior da classificação, a Udinese derrotou o Chievo por 2 a 0, fora de casa, e manteve a indefinição no quarto lugar, que garante a última vaga para a próxima Liga dos Campeões. A Udinese chegou aos 65 pontos e deixou a Lazio, com 63, para trás.

Na disputa por uma vaga na Liga Europa, a Juventus não fez a sua parte e caiu diante do Parma, por 1 a 0. Segue em sétimo lugar, com 57 pontos, três a menos que a Roma. O time da capital também tropeçou nesta rodada, ao levar uma virada do Catânia, por 2 a 1.

Ainda neste domingo, Fiorentina e Bologna empataram por 1 a 1, enquanto o Lecce superou o Bari por 2 a 0, com gol do brasileiro Jeda. E o Cesena bateu o Brescia por 1 a 0.