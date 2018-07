Sampdoria supera Genoa em clássico na Itália

Com o triunfo, a Sampdoria chegou aos 54 pontos, na quinta colocação. A pontuação é a mesma do Palermo, que tem vantagem nos critérios de desempate. Já o Genoa está apenas em décimo lugar, com 45 pontos, com chances remotas de classificação para a próxima Liga Europa.

Além de aumentar a chance de classificação para a Liga dos Campeões, a equipe comemorou um fim de jejum, já que não superava o Genoa desde fevereiro de 2008. O gol do triunfo saiu aos 23 minutos do primeiro tempo e foi marcado por Antonio Cassano, que completou, de cabeça, cruzamento de Guberti.