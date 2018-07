Sampdoria, Udinese e Lazio avançam de fase na Copa da Itália

Oito partidas completaram neste domingo a terceira fase da Copa da Itália. Entre o duelos definidos durante o dia, destaque para a Lazio, a Udinese e a Sampdoria, que golearam seus adversários e avançaram à quarta fase. Equipes como Milan, Inter de Milão, Juventus e Roma entrarão na disputa apenas nas oitavas de final.

Neste domingo, a Lazio não tomou conhecimento do frágil Bassano e goleou por 7 a 0. O curioso é que todos os sete gols da equipe romana foram marcados no segundo tempo, após a etapa inicial ter passado em branco. Candreva, Keita (duas vezes), De Vrij, Parolo, Basta e Klose, já nos acréscimos, foram os autores dos gols.

Se os gols da goleada da Lazio foram bem divididos, na Udinese o nome do jogo foi Di Natale. O veterano de 36 anos marcou quatro dos cinco gols da equipe na goleada por 5 a 1 sobre o Ternana. Ceravolo ainda descontou para os visitantes, mas a vaga do time de Údine já estava definida.

Quem também goleou neste domingo foi a Sampdoria, que também contou com show de um de seus atacantes para vencer. Eder marcou três vezes no triunfo por 4 a 1, em casa sobre o Como, ajudando a selar a classificação.

Nas outras partidas do dia, o Genoa bateu o Virtus Lanciano por 1 a 0, mesmo placar das vitórias do Brescia sobre o Latina e do Cesena contra o Casertana. Já o Verona fez 3 a 0 no Cremonese, assim como o Empoli diante do L''Aquila.