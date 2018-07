Sampdoria vence a Atalanta e se aproxima dos líderes do Italiano

A Sampdoria fez sua parte neste domingo e venceu a Atalanta pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Em casa, a equipe de Gênova suou, mas levou a melhor por 3 a 1, de virada. O resultado a colocou na zona de classificação para a Liga Europa, mais próxima dos líderes da competição.

São 14 pontos em sete partidas para a Sampdoria, agora sexta colocada na tabela. Na próxima rodada, sábado que vem, a equipe vai encarar o Crotone, novamente em casa. Já a Atalanta parou nos nove pontos e é a 12.ª colocada. Agora, volta as atenções para a Liga Europa, pela qual recebe o Apollon Limassol na quinta.

Apesar do resultado negativo, foi a Atalanta que abriu o placar aos 20 minutos, com Bryan Cristante. E o resultado se manteve até o fim do primeiro tempo, apesar da necessidade de vitória da Sampdoria para se aproximar dos líderes.

Mas na etapa final, os donos da casa reagiram. Aos 10, Duvan Zapata empatou. Quatro minutos depois, Gianluca Caprari marcou e virou para a Sampdoria. Mais seis minutos, e outro gol, desta vez de Linetty, que selou o resultado.

Outro que se aproximou das primeiras posições foi o Bologna, que recebeu o SPAL e venceu por 2 a 1, com gols de Andrea Poli e Bartosz Salamon, contra. Mirko Antenucci descontou no fim. O resultado levou os mandantes também a 14 pontos, em sétimo, enquanto o adversário ficou com cinco, à beira da zona de rebaixamento.

Em outras partidas deste domingo pelo Italiano, o Genoa visitou o Cagliari e levou a melhor por 3 a 2, o Crotone recebeu o Torino e ficou no 2 a 2, enquanto Sassuolo e Chievo empataram em 0 a 0.