Sampdoria vence clássico de Gênova e afasta crise

Poli abriu o placar para a Sampdoria logo aos 16 minutos e Bovo, contra, ampliou a vantagem para 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Immobile descontou e incendiou a partida, mas a Sampdoria, que atuava como mandante, acabou fazendo o terceiro com o argentino Icardi, a dois minutos do fim do tempo regulamentar.

O resultado tirou a Sampdoria da zona de rebaixamento, levando a equipe a 13 pontos, no 14.º lugar, enquanto o rival Genoa segue como lanterna do Campeonato Italiano após 13 rodadas, com apenas nove pontos.