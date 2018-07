Sampdoria vence com gol brasileiro e se afasta da zona de perigo

O volante brasileiro Fernando abriu o caminho para a vitória da Sampdoria sobre o Frosinone por 2 a 0, neste domingo, em Gênova, pela 27.ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado afastou a equipe da zona de rebaixamento, uma vez que o rival é o primeiro time dentro da degola.

Revelado pelo Grêmio, Fernando custou cerca de 8 milhões de euros à Sampdoria, que o tirou do Shakhtar Donetsk. Titular absoluto, o brasileiro marcou na primeira rodada do Italiano e voltou às redes neste domingo. Ele começou a jogada pelo meio e abriu para De Silvestri. Depois, entrou na área para receber o cruzamento e abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o veterano Quagliarella fez o segundo.

Também neste domingo, o Carpi empatou em 1 a 1 com a Atalanta em casa, enquanto Palermo e Bologna ficaram no 0 a 0 na Sicília. Em Verona, o Chievo fez 1 a 0 no Genoa. Já o outro time da cidade, o Verona, atuou fora de casa e levou 2 a 0 da Udinese.

Nenhum desses jogos envolveu os primeiros colocados. O Bologna é o melhor dos times que já entraram em campo na rodada. Aparece em nono, com 35 pontos, longe da briga por uma vaga na Liga Europa. Tentando se distanciar do rebaixamento estão Atalanta, Udinese (30 pontos), Genoa, Sampdoria (28) e Palermo (27). Na degola aparecem Frosinone (23), Carpi (21) e o lanterna Verona (18).