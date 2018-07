Sampdoria vence e se aproxima dos líderes do Italiano

A Sampdoria, que contou com dois gols de Guberti e um de Pazzini, chegou aos mesmos 23 pontos do terceiro colocado Juventus e da Inter de Milão, mas ocupa a sétima posição da tabela, por ter desvantagem nos critérios de desempate. O Bari segue na última colocação, com apenas dez pontos.

O rival Genoa também somou três pontos neste domingo. Jogando fora de casa, venceu o Lecce por 3 a 1, com gols de Luca Toni, Ranocchia e Rossi. O rival da Sampdoria é o nono colocado, com 21 pontos.

Ainda neste domingo, o Parma derrotou a Udinese por 2 a 1, em casa, enquanto a Fiorentina bateu o Cagliari por 1 a 0, também em seu estádio. O Bologna buscou a vitória fora de casa, sobre o Cesena, por 2 a 0.