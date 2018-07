Sampdoria vence em Milão e afasta Inter da briga por vaga em ligas europeias

A Internazionale foi surpreendida pela Sampdoria em pleno estádio Giuseppe Meazza, em Milão, nesta segunda-feira, em jogo que complementou a 30.ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe da casa foi derrotada de virada por 2 a 1 e perdeu a chance de encostar nos times que brigam por vagas na Liga dos Campeões da Europa e na Liga Europa.

Com a derrota, a Internazionale permanece na sexta posição com 55 pontos, três atrás da Atalanta, que faz grande campanha nesta temporada. Hoje, o time de Milão estaria fora da zona de classificação para as competições europeias. A Sampdoria está em nono lugar, com 44. A Juventus lidera com 74 pontos, a Roma é vice-líder com 68 e o Napoli está em terceiro, com 64.

O primeiro tempo foi de muita correria por parte das equipes. Mas a Internazionale teve a maior parte das oportunidades e abriu o placar aos 35 minutos com Danilo D´Ambrósio, após cruzamento da direita. Ele também contou com a sorte de um desvio da zaga que matou o goleiro da Sampdoria.

Após o gol, a Internazionale seguiu pressionando bastante, mas levou um susto no fim da etapa inicial. Aos 45 minutos, o atacante Fabio Quagliarella mandou uma bola na trave do goleiro Handanovic. No rebote, o ataque do time de Gênova desperdiçou a chance do empate.

A Sampdoria voltou para o segundo tempo disposta a mudar a história do jogo. Logo aos cinco minutos, o time visitante empatou a partida com Patrik Schick. A jogada suscitou muitas reclamações por parte dos jogadores da Internazionale, que pediam impedimento. Mas Brozovic dava condições.

A equipe de Milão teve grandes chances de recuperar a superioridade no placar aos 23 minutos com Eder, que chutou de fora da área para uma grande defesa do goleiro da Sampdoria. Aos 27, o atacante argentino Mauro Icardi perdeu um gol incrível, após um cruzamento de Candreva.

Aos 39 minutos, o inesperado aconteceu. O árbitro Domenico Celi marcou pênalti de Brozovic. Fabio Quagliarella bateu e virou o jogo para a Sampdoria dentro do Giuseppe Meazza. A reviravolta no placar mexeu com os nervos dos jogadores da Internazionale e o time não conseguiu levar mais perigo para os adversários até o final do confronto.