Sampdoria x Juventus: onde assistir ao jogo pelo Italiano

Sampdoria e Juventus fazem nesta quarta-feira um duelo de opostos pelo Campeonato Italiano. O jogo válido pela 17.ª rodada será realizado no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, na Itália, às 14h55 (horário de Brasília). O confronto terá transmissão online.

Sampdoria x Juventus: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal de streaming DAZN.

A Sampdoria ocupa a 16.ª colocação com 15 pontos, apenas dois a mais que o Brescia, que abre a zona de rebaixamento. Na última rodada, com o gol do atacante Manolo Gabbiadini, o time derrotou o rival Genoa por 1 a 0, no último sábado, no clássico da cidade de Gênova.

No outro lado, a Juventus está na segunda posição com 39 pontos. Tem a mesma pontuação que a Inter de Milão, que pelos critérios de desempate fica com o primeiro lugar. No último domingo, a equipe de Turim derrotou a Udinese por 3 a 1, em casa, com dois gols do astro português Cristiano Ronaldo.

Mas outros dois jogos envolvendo times europeus também prometem ter muita emoção nesta quarta-feira, no Catar, o Liverpool enfrenta o Monterrey pela semifinal do Mundial de Clubes (Saiba onde assistir Monterrey x Liverpool). Na Espanha, Barcelona e Real Madrid se enfrentam pelo Campeonato Espanhol (Veja onde assistir Barcelona x Real Madrid).