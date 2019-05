Sampdoria x Juventus: transmissão e horário do jogo pelo Italiano

Sampdoria e Juventus se enfrentam neste domingo, às 13h (de Brasília), no estádio Luigi Ferraris (apelidado de Marassi), em Gênova, pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano.

ONDE ASSISTIR SAMPDORIA X JUVENTUS?

Sampdoria x Juventus terá transmissão online do site DAZN. Já campeã, a Juventus inicia a rodada na liderança, com 90 pontos, enquanto a Sampdoria é a 9ª colocada, com 50 pontos.

A Juventus superou a eliminação traumática na Liga dos Campeões e conquistou o octacampeonato consecutivo, um feito inédito na Europa. Apesar do título, a Juventus anunciou que o técnico Massimiliano Allegri não vai comandar a equipe na próxima temporada.

Allegri, em cinco temporadas, conquistou cinco títulos italianos, quatro Copas da Itália, duas Supercopas nacionais e chegou a duas finais de Liga dos Campeões.

Com a Juventus já campeã, a briga agora é por vagas nas competições europeias na última rodada do Campeonato Italiano.