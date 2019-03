Sampdoria x Milan: como assistir ao vivo ao jogo do Italiano

Sampdoria e Milan se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no estádio Luigi Ferraris, em Genoa, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.

Sampdoria x Milan terá transmissão do canal online DAZN, da RedeTV e do canal italiano RAI. O Milan está em quarto na tabela com 51 pontos. Já a Sampdoria está em nono lugar com 42 pontos.

A Sampdoria está em um momento irregular. Nos últimos seis jogos, a equipe venceu três e perdeu três. Na última partida antes da parada para a data Fifa, a equipe teve um jogo movimentado em que bateu o Sassuolo por 5 a 3 fora de casa. A equipe busca se aproximar da zona de classificação para a Liga Europa.

O Milan vinha em boa fase, mas foi derrotado pela maior rival na última partida, a Inter de Milão, no clássico da cidade. O time comandado por Gattuso vinha de cinco vitórias e um empate nos jogos anteriores ao encontra com a Inter. O Milan busca pontuar para voltar à Liga dos Campeões na temporada 2019-20 e está quatro pontos acima da Roma, primeira equipe fora do G-4.