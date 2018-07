Samudio projeta longevidade e títulos no Cruzeiro Nem bem chegou ao Brasil para atuar no Cruzeiro, o paraguaio Miguel Samudio parece não querer deixar o País tão cedo. Contratado no fim do ano passado para reforçar o atual campeão brasileiro na Libertadores desta temporada, o jogador já planeja ficar no clube por um período maior do que o ano de empréstimo acertado com o Libertad, seu ex-time.