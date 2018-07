Samudio sofre lesão muscular e desfalca o Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro confirmou nesta sexta-feira que o lateral-esquerdo Miguel Samudio sofreu uma lesão muscular na coxa direita e vai desfalcar o time na sequência do Campeonato Brasileiro. O clube mineiro, porém, evitou fazer uma previsão sobre o período de afastamento do jogador paraguaio.

Samudio se contundiu na última quarta-feira, durante o primeiro tempo do empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, no Mineirão, o que provocou a eliminação do Cruzeiro nas quartas de final da Copa Libertadores. O paraguaio precisou ser substituído por Egídio, o favorito para assumir a titularidade no time enquanto Samudio estiver lesionado.

O departamento médico do Cruzeiro explicou que o exame de imagem realizado pelo lateral-esquerdo na última quinta-feira confirmou a suspeita de lesão muscular na coxa de Samudio, que chegou ao clube mineiro no início deste ano.

No Cruzeiro desde o início do ano, Samudio só foi estrear pelo clube apenas em março, atrapalhado por uma outra lesão. Desde então, disputou 11 partidas, com dois gols marcados, mas agora voltará a desfalcar o time.

Neste sábado, além de Samudio, Alisson, Wallace e Lucas Silva, todos na seleção brasileira Sub-21, Marcelo Moreno e Luan, ambos suspensos, vão desfalcar o Cruzeiro na partida contra o Coritiba, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.