Samuel Eto'o assina contrato com o Qatar SC e chega a 13 clubes na carreira

O atacante Samuel Eto'o assinou contrato nesta terça-feira para defender o Qatar Sports Club, clube que disputa a primeira divisão do Catar. Pela nova equipe, o jogador vai enfrentar os ex-companheiros Xavi, do Al-Sadd, e Wesley Sneijder, do Al-Gharafa, de quem o camaronês foi companheiro no Barcelona e na Internazionale, respectivamente.

O anúncio da contratação foi feito nesta segunda-feira pelo Twitter oficial do Qatar SC, que será o 13.º clube da carreira do jogador de 37 anos. Nas últimas três temporadas europeias, o atacante disputou a primeira divisão da Turquia por Antalyaspor, por dois anos e meio, e Konyaspor, onde o camaronês estava desde janeiro.

Na última temporada, dividida entre os dois clubes turcos, Samuel Eto'o disputou 29 jogos, dos quais foi titular em 28 e marcou 12 gols, seis por cada equipe. Maior artilheiro da história da seleção de Camarões, com 56 gols, o atacante se aposentou da equipe nacional após a disputa da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

O Qatar SC está em quinto lugar na primeira divisão do Qatar, torneio que teve início no último dia 4. O novo time de Samuel Eto'o disputou duas partidas na atual temporada, nas quais venceu uma, por 3 a 1 sobre o Al-Gharafa, e perdeu outra, por 2 a 0, para o Al Ahli.