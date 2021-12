Samuel Eto'o é eleito presidente e assume comando da Federação Camaronesa de Futebol

Um dos maiores jogadores de todos os tempos da África, Samuel Eto'o foi eleito presidente da Federação Camaronesa de Futebol. Na disputa da eleição, que aconteceu neste sábado, ele obteve 43 votos de membros da Assembleia Geral da Fecafoot. Seidou Mbombo Njoya, atual mandatário e que também ocupa a vice-presidencia da da Confederação Africana de Futebol, somou 31 votos.

No seu currículo de jogador, Eto'o brilhou no Barcelona e na Inter de Milão e foi eleito quatro vezes o melhor jogador de futebol da África e fez dupla de sucesso no Barcelona quanto atuou ao lado de Ronaldinho Gaúcho.

Essa nova inserção na carreira política havia sido anunciada a há pouco mais de três meses, quando o ex-jogador fez severas críticas à atual administração da entidade. Aos 40 anos, ele vai assumir uma federação marcada por disputas internas, má administração e ainda suspeitas de corrupção.

O clima de tensão já obrigou a Fifa a interceder em algumas situações para tentar dar fim às brigas entre os dirigentes. "Vou me lembrar de hoje como um dos dias mais importantes da minha vida. Sou profundamente grato por ser eleito o novo presidente da Fecafoot", afirmou o ex-atleta.

Na campanha para conseguir chegar à presidência, Eto'o contou com o apoio de muitos ex-companheiros de equipe. Entre as suas proposta, a principal delas é livrar o futebol de Camarões da Corrupção.

O primeiro desafio que o ex-artilheiro vai ter pela frente acontece já no mês que vem, quando Camarões vai sediar a Copa Africana das Nações. A disputa acontece entre os dias 9 de janeiro e vai até 7 de fevereiro.