Samuel Umtiti sofre lesão contra o Celta e desfalca o Barcelona por oito semanas

O sábado se revelou desastroso para o Barcelona. Além de apenas empatar com o Celta por 2 a 2, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, o clube informou que perderá o zagueiro francês Samuel Umtiti por oito semanas.

O zagueiro sofreu a lesão aos 25 minutos do segundo tempo no duelo deste sábado, justamente no lance que resultou no segundo gol do Celta. Avaliado após o duelo, ele foi diagnosticado com uma contusão no bíceps femoral do músculo direito, o que o afastará por oito semanas dos gramados.

Nesta temporada, Samuel Umtiti disputou 13 partidas pelo Campeonato Espanhol, cinco pela Liga dos Campeões da Europa e duas pela Supercopa da Espanha. "Perder Samuel agora é um grande baque, ele estava em excelente forma", lamentou o técnico Ernesto Valverde.

O problema na zaga é ainda maior porque o argentino Javier Mascherano também está fora depois de sofrer uma lesão muscular no amistoso entre Argentina e Nigéria, em novembro. Assim, para a posição, Ernesto Valverde contará neste final de ano apenas com Piqué e Vermaelen.

Não bastasse a contusão, o resultado deste sábado encerrou a sequência perfeita do Barcelona em casa no Campeonato Espanhol, com 100% de aproveitamento nas primeiras seis partidas. Ainda assim, a equipe segue na liderança da competição.