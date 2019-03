San José x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo pela Libertadores

San José x Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15 horas (de Brasília), Estádio Jesús Bermúdez, em Oruro, Bolívia, na abertura do Grupo D da Libertadores.

Onde assistir San José x Flamengo ao vivo?

San José x Flamengo será transmitido pela Fox Sports e terá também o acompanhamento em tempo real no Estado. O grupo tem ainda Peñarol, do Uruguai, e LDU, do Equador, que se enfrentam na quinta-feira.

O Flamengo chega para o jogo de estreia ainda sob desconfiança da torcida. O técnico Abel Braga sofre para fazer o time demonstrar em campo todo o otimismo depositado pelas grandes contratações, entre elas Arrascaeta e Gabriel Barbosa, o Gabigol. A equipe vem de vitória diante da Portuguesa por 3 a 1, pela Taça Rio, e, mesmo assim, foi criticado pelo desempenho.

Para o confronto, Abel não terá o zagueiro Rhodolfo, vetado com um problema na panturrilha esquerda, e o atacante Uribe, que sofreu uma torção no tornozelo direito. Por outro lado, Everton Ribeiro está recuperado de uma lesão no joelho e fica à disposição para atuar na Bolívia. A altitude também promete ser um adversário complicado para o Flamengo.