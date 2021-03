San Lorenzo elimina a Universidad de Chile e encara o Santos na Libertadores

O Santos terá uma pedreira pela frente na busca por vaga à fase de grupos da Libertadores. Pela terceira fase, o time do técnico Ariel Holan vai encarar os argentinos do San Lorenzo, que nesta quarta-feira eliminaram a Universidad de Chile, com vitória por 2 a 0, no estádio Pedro Bidegain.

O atacante Di Santo e o ex-corintiano Romero anotaram os gols do jogo, um em cada etapa da partida. Quem ganhasse o confronto seria o adversário dos santistas após empate no Chile, por 1 a 1. Os mandantes confirmaram o favoritismo.

A Conmebol ainda não anunciou as datas do primeiro confronto Brasil x Argentina da Libertadores 2021, mas eles devem ocorrer nas segunda e terceira semanas de abril. Será o primeiro grande teste de Ariel Holan com o atual vice-campeão. De cara, encarar um clube de seu país.

O Santos foi bem em seu último mata-mata contra um oponente argentino. Nas semifinais da edição passada, deu aula de futebol nos dois jogos diante do Boca Jrs, merecendo ganhar ambos. No empate em La Bombonera teve um pênalti claro ignorado pela arbitragem e ficou no 0 a 0. Na Vila, passeio e 3 a 0.

O Libertad é outro garantido na terceira fase da Libertadores. O líder do Campeonato Paraguaio sofreu diante da Universidad Católica, mas avançou com o empate em casa por 2 a 2, após ganhar por 1 a 0 no Chile.

Com um gol de Borja, emprestado pelo Palmeiras, e outros de Téo Gutierrez e Pajoy, o Júnior Barranquilla, da Colômbia, venceu o Caracas por 3 a 1 e avançou com 5 a 2 no agregado.