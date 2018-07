San Lorenzo passa nos pênaltis e Libertadores tem duelos das quartas definidos

O San Lorenzo foi a última equipe a garantir classificação para as quartas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira, a equipe entrou em campo com boa vantagem diante do Emelec, mas foi surpreendida em pleno Nuevo Gasómetro e só confirmou a oitava e última vaga na próxima fase nos pênaltis.

Depois de vencer por 1 a 0 no Equador, o San Lorenzo precisava apenas de um empate para confirmar a vaga. Mas Lastra, logo aos dois minutos do segundo tempo, garantiu o gol que devolveu o placar ao Emelec. O time visitante ainda atuou com um a menos por quase meia hora, após a expulsão de Bagui, mas segurou a pressão e levou o duelo para os pênaltis.

Na disputa das penalidades, mais emoção para o torcedor do San Lorenzo. Luna, do Emelec, foi o primeiro a perder, na terceira cobrança equatoriana. Belluschi encerrava a série para os argentinos e precisava marcar para garantir a vaga, mas Dreer defendeu.

O duelo, então, foi para as cobranças alternadas. Reniero cobrou no centro do gol e deu a vantagem mais uma vez ao San Lorenzo. Na sequência, Christian Ramos parou em Navarro, herói da classificação argentina.

Com isso, os quatro duelos de quartas de final da competição continental foram definidos. Serão eles: Jorge Wilstermann-BOL x River Plate, San Lorenzo x Lanús, Barcelona-EQU x Santos e Botafogo x Grêmio.