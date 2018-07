San Lorenzo se classifica com empate e fará final do Argentino com o Lanús

Com isso, o San Lorenzo fechou a 16ª e última rodada do Campeonato Argentino em primeiro lugar no Grupo 1, com 34 pontos, um a mais do que o Godoy Cruz. Já o Lanús havia assegurado antecipadamente a liderança do Grupo 2. A decisão entre os dois clubes está marcada para o próximo domingo, no Monumental de Nuñez.

A definição do Grupo 1 foi emocionante, com Godoy Cruz e San Lorenzo começando a rodada empatados em pontos, mas com o Godoy Cruz tendo ampla vantagem no saldo de gols, o que o deixava dependendo apenas das suas forças. Porém, o time acabou sendo derrotado por 2 a 0.

O San Lorenzo, por sua vez, levou um susto ao ser vazado por Santiago Silva aos 27 minutos do primeiro tempo. Porém, aos 44, Blanco arrancou o empate o que foi suficiente para o campeão da Copa Libertadores de 2014 se garantir na decisão do próximo fim de semana.

No domingo, o San Lorenzo, atual vice-campeão argentino, vai buscar o seu 13º título nacional. Já o Lanús tentará ser campeão argentino pela segunda vez na sua história.