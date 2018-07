San Lorenzo vai enfrentar Corinthians com portões fechados

A diretoria do Corinthians confirmou nesta quinta-feira que a partida contra o San Lorenzo, no dia 4 de março, será disputada com os portões fechados do Estádio Nuevo Gasómetro, na Argentina. O confronto é válido pela segunda rodada do Grupo 2 da Taça Libertadores.

O Corinthians explicou que foi notificado da punição imposta ao San Lorenzo pela Conmebol e inclusive publicou o comunicado da Confederação Sul-Americana de Futebol no seu site oficial. E com essa determinação, nem os torcedores do clube paulista poderão comparecer ao Nuevo Gasómetro.

"A medida é uma punição imposta pela entidade Sul-Americana ao clube argentino. Portanto, não será permitida a entrada de torcedores de nenhum dos clubes nas dependências do estádio", explicou o Corinthians.

O duelo com o San Lorenzo será o último do time sem o atacante peruano Paolo Guerrero, que foi expulso no jogo de ida da fase preliminar da Libertadores diante do Once Caldas, e acabou sendo suspenso por três partidas pela Conmebol.

Após triunfar no primeiro jogo por 4 a 0, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o time colombiano em Manizales, na última quarta-feira, e se garantiu na fase de grupos da Libertadores. A estreia corintiana no Grupo 2 será na próxima quarta, no Itaquerão, diante do São Paulo.