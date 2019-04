San Lorenzo x Palmeiras: como assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

O Palmeiras enfrenta o San Lorenzo nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pela Copa Libertadores. O jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da competição será no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, e reúne duas equipes que ainda estão invictas no torneio.

Onde assistir San Lorenzo x Palmeiras?

San Lorenzo x Palmeiras terá transmissão pelo canal Fox Sports e acompanhamento em tempo real no Estado. O time do técnico Luiz Felipe Scolari ganhou do Junior Barranquilla e do Melgar nas duas primeiras rodadas e lidera o grupo F. Já a equipe argentina, vem na segunda posição após ter empatado fora de casa com o Melgar e vencido o Junior por 1 a 0.

O Palmeiras joga na Argentina ocupado também com a semifinal do Campeonato Paulista. O clube empatou o jogo de ida da semifinal com o São Paulo por 0 a 0 e terá a partida de volta no próximo fim de semana. Para o compromisso em Buenos Aires o principal desfalque é o atacante Ricardo Goulart, que foi poupado e não viajou com o resto do grupo.

O San Lorenzo vive um momento ruim no ano, com uma sequência de resultados ruins. Dos dez últimos jogos realizados pelo Campeonato Argentino, o clube ganhou apenas um. No sábado, dentro de casa, o San Lorenzo ficou no empate em 1 a 1 com o Gimnasia y Esgrima, após sofrer o gol aos 49 minutos do segundo tempo.