Sanchez apresenta melhora clínica, mas continua sem previsão de alta

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, apresentou melhoras em seu quadro clínico, mas continua sem previsão de alta. As informações são do médico Jorge Kalil, diretor-adjunto de futebol do clube e responsável pelo tratamento do mandatário.

"Paciente estável. Os sinais vitais estão dentro dos padrões de normalidade. Os exames laboratoriais demonstram melhora clínica. A infecção está em regressão", informou Kalil em contato com o Estado.

Andrés Sanchez, de 55 anos, está internado desde quinta-feira no Hospital São Luiz, em São Paulo, por causa de uma encefalite viral. Ele sofreu um mal-estar na noite de quarta. "Foi importantíssimo termos realizado o diagnóstico e tratamento com extrema agilidade e eficiência", comentou o médico.

Encefalite viral é uma inflamação no sistema nervoso central que causa fortes dores de cabeça, febre e até convulsões. O tratamento exige medicação, repouso e ingestão de líquidos.

Andrés estava trabalhando normalmente e também participou de alguns bailes de carnaval ao lado de amigos, como o ex-jogador Ronaldo, no último final de semana. Recentemente, Andrés viveu momentos conturbados na gestão do clube com a saída de Luiz Paulo Rosenberg da área de marketing, que pediu demissão após pressão dos conselheiros.

O presidente passou a exercer a função e ainda não definiu novo nome para cuidar das ações voltadas ao gerenciamento da marca do clube.