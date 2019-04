Sánchez cobra atitude do Santos antes de semifinal decisiva contra o Corinthians

O Santos enfrenta o Corinthians nesta segunda-feira, às 20 horas, no Pacaembu, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista. Na ida, o time praiano perdeu por 2 a 1. A equipe alvinegra precisa da vitória para manter a chance de título no Estadual. O meia Carlos Sánchez destacou a conexão com a torcida como um diferencial para o clássico: "Estamos em sintonia dentro e fora de campo para virar a partida".

"Nossa torcida vai ajudar muito. Sempre digo que a torcida é um jogador a mais nos dando apoio em campo. Acredito que os torcedores serão muito importantes para nós", completou o camisa 7. Ele é um dos líderes do elenco santista e deve ser titular no meio-campo ao lado de Jean Mota, um dos artilheiros do torneio com sete gols.

O uruguaio disse que os jogadores têm de estar focados no clássico desta segunda-feira: "Atitude! Temos que ter atitude e manter a calma. Sabemos que estamos atrás, mas chegaremos nesse jogo com tranquilidade, confiança e atitude para virar. Estaremos concentrados".

Apesar de pedir calma aos companheiros, Sánchez confirmou que o Santos irá para cima no confronto, já que está em desvantagem no placar. "Tomaremos iniciativa e manteremos a perseverança para triunfar", projetou o atleta.

A equipe de Jorge Sampaoli precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de forma direta à decisão do Campeonato Paulista. Se ganhar por apenas um gol, a vaga na final será decidida nos pênaltis. O técnico argentino não deu pistas sobre qual deve ser a escalação titular.

Na outra semifinal do Estadual, o classificado só foi decidido nas penalidades. Palmeiras e São Paulo empataram por 0 a 0 nas duas partidas, levando o jogo de volta, disputado neste domingo no Allianz Parque, para as cobranças. Com duas defesas do goleiro Tiago Volpi, o São Paulo saiu vencedor e avançou à finalíssima.

As finais do torneio serão disputadas nos dois próximos domingos. O vencedor do confronto entre Santos e Corinthians terá a vantagem de decidir em casa, já que o São Paulo fez campanha inferior à dos dois rivais. Assim, o primeiro jogo está confirmado para o estádio do Morumbi.