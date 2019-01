Sánchez diz que críticas não afetaram elenco do Santos e que vestiário é alegre

O meio-campista Carlos Sánchez afirmou que o elenco do Santos confia na qualidade dos jogadores. De acordo com o uruguaio, avaliações negativas externas não afetaram o grupo, apesar de as redes sociais oficias do clube terem ironizado recentes notícias e comentários feitos sobre a equipe e a comissão técnica.

"Desde o começo da temporada, eu disse que foram embora jogadores importantes, mas a equipe seguiu forte. Em nenhum momento eu desconfiei do nível que tínhamos, temos bons jogadores e queremos ser protagonistas. Cada um tem sua opinião, mas, internamente, sabemos de nosso potencial, do que podemos fazer. Todos estão aqui porque têm mérito para estar no elenco. Ignoramos as críticas. Cada um tem uma opinião, seja ela verdade ou não. Pegamos as coisas positivas e tentamos melhorar sempre", comentou Sánchez.

Um dos estrangeiros do grupo santista, o uruguaio garantiu que o clima dentro do vestiário do time é o melhor possível. "Temos alegria, mas responsabilidade, sabemos onde estamos. Vamos juntos, unidos e com humildade para conquistar nossos objetivos", afirmou o meio-campista, que nas primeiras rodadas do Paulistão teve a companhia do venezuelano Yeferson Soteldo, do paraguaio Derlis González e do colombiano Jonathan Copete, autores de um gol cada na vitória por 4 a 0 contra o São Bento, nesta quinta-feira, fora de casa. "Eu falei para eles que faltava eu. Vou seguir trabalhando e confiante, mas o mais importante é que a equipe vença", comentou Sánchez.

Antes da partida, vídeos no Instagram do uruguaio e de Derlis foram divulgados, nos quais jogadores novatos no elenco, contratados e que subiram das categorias de base, receberam trotes dos veteranos. Soteldo, que tem apenas 1,60m de altura, foi filmado até perceber que deram uma cadeirinha de criança para ele sentar à mesa durante o almoço

"Sim, eu faço os vídeos. É muita alegria, estamos desfrutando por estar onde estamos, é um clube grande. Sempre teremos alegria e humildade, para que dê tudo certo nos jogos. Fui eu que preparei aquilo com o Soteldo. Queremos sempre diversão, estar felizes e unidos", revelou o titular do time treinado pelo argentino Jorge Sampaoli.

Após a vitória contra o São Bento, o elenco do Santos se reapresentou nesta sexta-feira de olho no clássico contra o São Paulo, que será disputado neste domingo, no Pacaembu. Os titulares fizeram trabalho regenerativo, enquanto os reservas e o goleiro Éverson, recém-contratado, participaram de atividade no CT Rei Pelé comandada pelo treinador, apesar do gramado alagado pela chuva.