Sánchez e Vidal são dúvidas da seleção chilena para jogo com Brasil

O Chile, atual campeão da Copa América, enfrentará a seleção brasileira em Santiago e depois viaja para jogar com o Peru, em Lima, na semana que vem, nas duas primeiras rodadas das eliminatórias.

"Nem Vidal nem Alexis estão confirmados para o jogo com o Brasil", disse Sampaoli em entrevista coletiva na véspera da partida. Os dois jogadores não têm treinado normalmente com o restante do grupo desde que se apresentaram à seleção nesta semana, segundo o treinador.

Sánchez, do Arsenal, deixou o campo no início do segundo tempo da vitória de seu time contra o Manchester United pelo Campeonato Inlgês no domingo, após sofrer uma lesão descrita pelo time britânico como um "pequeno problema na virilha".

Vidal desfalcou o Bayern de Munique no último jogo do time pela Liga dos Campeões devido a uma contusão no joelho, e jogou apenas alguns minutos no fim de semana em partida do Campeonato Alemão.

