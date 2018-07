Sánchez faz dois e Arsenal vence Stoke no Campeonato Inglês

O Arsenal contou mais uma vez com o talento do atacante Alexis Sánchez para triunfar no Campeonato Inglês. Neste domingo, 11, com dois gols marcados pelo chileno, que deu o passe para outro, o time londrino derrotou o Stoke City por 3 a 1, no Emirates Stadium, em partida válida pela 21ª rodada.

O triunfo levou o Arsenal a subir para a quinta colocação no Campeonato Inglês, com 36 pontos, na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Já o Stoke permanece na zona intermediária da classificação, com 26 pontos, em 11º lugar.

O Arsenal começou a definir a sua vitória logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando Sánchez cruzou para Koscielny marcar de cabeça. Depois, foi o próprio chileno quem marcou, aos 33 minutos. Após receber passe de Rosicky na grande área, ele fintou o seu marcador e bateu rasteiro para fazer 2 a 0.

Na etapa final, Sánchez voltou a marcar, logo aos quatro minutos. O atacante chileno executou cobrança de falta, a bola desviou na barreira e impediu a defesa do goleiro Begovic. Assim, ele chegou aos 12 gols marcados neste Campeonato Inglês, três a menos do que Diego Costa, do Chelsea, o artilheiro da competição.

Com a larga vantagem, o Arsenal diminuiu o ritmo e levou alguns sustos - o Stoke City, inclusive, teve um gol anulado -, mas nada que impedisse a fácil vitória por 3 a 0 do time londrino.

Porém, nem tudo foi motivo de alegria para o Arsenal. O lateral Mathieu Debuchy teve de ser carregado de campo em uma maca segurando seu ombro direito após cair de mal jeito durante a partida. O francês se chocou com Marko Arnautovic do Stoke perto da linha de fundo e acabou substituído por Hector Bellerin aos 13 minutos de jogo.

Debuchy já havia ficado de molho por três meses na temporada após sofrer uma séria lesão no tornozelo após um empate em 2 a 2 com o Manchester City em setembro.