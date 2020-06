Sánchez, Felipe Jonatan e Luan Peres testam negativo e se apresentam ao Santos

O quarto dia de avaliações do elenco do Santos contou com três novidades. Nesta sexta-feira, após os testes para coronavírus darem negativo, o meio-campista uruguaio Carlos Sánchez, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o zagueiro Luan Peres se juntaram ao restante do grupo no CT Rei Pelé.

O trio só passou pelos exames no início da semana, por questão de logística. Após eles, cinco atletas ainda aguardam o resultados dos testes para estarem liberados para voltarem às dependências do clube.

“Não pude fazer o exame na semana passada por conta de logística. Foi difícil ver meus companheiros já correndo no campo e eu ainda sem poder vir. A ansiedade para o resultado estava grande, mais ainda bem que deu tudo certo e estou muito feliz de voltar a fazer o que mais amo. O clube vem dando todo os suporte para nós. Minha esposa também fez o teste e deu negativo. Agora é focar dentro de campo para brigar lá em cima nas competições”, afirmou Felipe Jonatan.

Nesta sexta, para ampliar a segurança dos jogadores, membros da comissão técnica e funcionários, o Santos instalou um túnel de descontaminação na entrada do CT Rei Pelé. O equipamento será utilizado antes das atividades no local - os treinos foram liberados pelo governo estadual a partir da próxima quarta-feira.

“Felizmente conseguimos instalar essa cabine, que é mais uma medida importante contra a Covid-19. Assim que os atletas e funcionários chegam ao CT, vão direto para esse túnel, ficam ali por volta de 10 segundos e fazem uma rotação. Lá dentro eles recebem um spray com uma substância diluída em água e clorexidina, que ajuda a eliminar a Covid-19 do corpo. Claro que não é uma medida isolada, mas vem agregar ao uso da máscara e álcool gel, lavagem das mãos com sabão, distanciamento, etc. Estamos procurando de todas as formas minimizar o problema e evitar o contágio”, explicou Ricardo Galotti, médico do clube.

O elenco do Santos teve quatro casos de coronavírus, sendo que três atletas já estão recuperados. Além disso, oito funcionários foram infectados.