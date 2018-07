Sanchez marca aos 48 e garante vitória do Barcelona

BARCELONA - O torcedor do Barcelona viveu boas emoções neste sábado em partida pelo Campeonato Espanhol. Mas também conseguiu ver a melhor apresentação de Neymar, que deu uma assistência para gol de Messi. A emoção ficou por conta da reação do Sevillha, que empatou o jogo aos 45 minutos do segundo tempo, para logo em seguida sofrer o gol da derrota por 3 a 2 marcado por Alexis Sanchez, aos 48. Daniel Alves também marcou para os donos da casa no Camp Nou.

Com o resultado, o Barcelona conheceu sua quarta vitória em quatro rodadas do Campeonato Espanhol e chegou aos mesmos 12 pontos que o Atlético de Madrid - estão empatados em todos os quesitos, incluindo saldo de gols (10) e gols marcados (14). O primeiro gol do jogo no Camp Nou foi todo brasileiro. Adriano recebeu na meia-esquerda e, mesmo bem marcado, foi consciente para tentar um cruzamento para a área. Ali, percebeu Daniel Alves sozinho. O lateral-direito deu uma de centroavante, cabeceou livre, para o chão, e abriu o placar, aos 36 do primeiro tempo. O segundo gol também teve participação brasileira. Messi começou a jogada pelo meio e tocou para Fábregas, que rolou para Neymar. O grasileiro invadiu a área pela esquerda e cruzou para Messi ampliar.

Mesmo em vantagem, o Barcelona continuou atacante e levou um gol de contra-ataque aos 35 do segundo tempo. Vitolo recebeu pela esquerda, ganhou de Piqué, e rolou para Rakitic marcar. Já aos 45 veio o empate, com Coke, de voleio, após cobrança de escanteio. Com mais três minutos de acréscimo, o jogo ficou aberto. Marin quase virou o jogo aos 47, mas o dia era mesmo do Barcelona. No último minuto, Messi chutou, Beto deu rebote, e Sanchez não desperdiçou.