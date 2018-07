Sánchez Miño pede 'paciência' após início de temporada irregular do Cruzeiro O Cruzeiro ainda não engrenou na temporada 2016. Em quatro partidas, foram duas vitórias e dois empates, resultados que deixam a torcida ressabiada, mas não assustam o elenco. Com o início de trabalho do técnico Deivid e um elenco reformulado, os jogadores consideram normal este início irregular. Um destes reforços, o argentino Sánchez Miño inclusive pediu paciência para os torcedores.